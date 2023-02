Avete notato cosa aveva al braccio gIANMARIA durante l’esibizione? Un gesto da applausi

In occasione della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo 2023, gIANMARIA ha voluto lanciare un importante messaggio sul palco dell’Ariston. Messo subito dopo Anna Oxa, il vincitore di Sanremo Giovani, ha avuto un battesimo di fuoco, davanti a una platea trepidante. Gli attenti osservatori hanno notato un nodo blu sul polso destro, ma non tutti ne conoscono il significato.

gIANMARIA: il bellissimo gesto al Festival di Sanremo 2023

Durante la performance nella prima serata del Festival di Sanremo 2023, gIANMARIA si è esibito con un nodo blu piuttosto vistoso. Al di là della funzione estetica, con tale scelta desiderava veicolare un nobile messaggio.

Oggi, martedì 7 febbraio 2023, è una giornata dal forte valore, soprattutto tra gli adolescenti. Si celebra, infatti, l’impegno contro il bullismo e il cyberbullismo. Una piaga che negli ultimi anni ha assunto una differente connotazione, contaminando anche il web.

Attraverso la scelta di indossare il nodo blu, gIANMARIA si è unito al movimento, fungendo da cassa di risonanza della causa. I telespettatori più attenti del Festival di Sanremo 2023 lo hanno subito sottolineato in rete per congratularsi con lui.

All’esordio, gIANMARIA ha approfittato dell’importante spazio concessogli per schierarsi contro il bullismo, in qualsiasi forma e tipologia. Un pensiero contro un mostro che, come canta nella sua stessa canzone, troppo spesso intrappola nella solitudine e negli schermi dello smartphone.

Purtroppo, il bullismo rimane un fenomeno sempre attuale, inasprito dalla diffusione dei social. Che, se utilizzati in malo modo, possono provocare delle pesanti conseguenze sulle vittime.

I casi di cronaca sono all’ordine del giorno, ma con i giusti messaggeri, capaci di arrivare dritti al cuore dei fan, si spera che la società sappia cambiare, in meglio.

Per sensibilizzare sul tema non ci poteva essere occasione più appropriata del Festival di Sanremo, che nel corso della propria storia è stato un promotore eccezionale del progresso sociale.