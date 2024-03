La cantante anche a Sanremo non ha nascosto la sua attrazione per il collega. Ed ecco che sono stati pizzicati Emma Marrone e Tedua insieme alla prima dell’album di Tony Effe

Al Festival di Sanremo lei non aveva fatto mancare gli apprezzamenti al collega. Anche in occasione di un party serale durante la kermesse musicale, i due erano stati avvistati molto vicini. Il gossip impazzava e ora Emma Marrone e Tedua sono stati visti insieme alla prima dell’album di Tony Effe. Tanti indizi che potrebbero confermare che tra i due c’è qualcosa…

Il trapper ex Dark Polo Gang, che ha iniziato la sua carriera da solista, ha lanciato il suo secondo album, che contiene 17 tracce e 9 featuring, una delle quali proprio con Emma Marrone. La cantante, ovviamente, era presente al lancio del disco di Tony Effe.

A quanto pare, però, non era sola. Non si sa se lo abbia incontrato lì o siano arrivati insieme. Ma Emma è stata avvistata con il collega che già a Sanremo si ipotizzava potesse essere la sua nuova fiamma.

Emma Marrone è sempre restia a parlare della sua vita privata. L’ultimo fidanzato certo è stato Stefano De Martino, con cui la storia d’amore è finita all’improvviso per colpa di Belen Rodriguez, che si è messa in mezzo tra i due.

In seguito non abbiamo saputo molto altro in merito a possibili fiamme. Fino al Festival di Sanremo, quando Emma ha svelato in un’intervista che l’ultimo profilo cercato su Google era proprio quello del collega Tedua. In quell’occasione aveva fatto ben più di un apprezzamento!

Emma Marrone e Tedua avvistati insieme: i fan tifano per questa coppia

Un video diffuso su TikTok mostra la cantante insieme al rapper. I fan commentano entusiasti e sperano proprio che possa essere nato qualcosa tra i due. Lei, però, ha sempre smentito.

“Io sono una ca**ara e avevo lanciato questa cosa. Lo avevo detto a Fanpage.it durante la settimana di Sanremo ma non potevo non dirlo perché era un’intervista basata sul cellulare. Mi chiedevano di mostrare l’ultimo screen, l’ultimo messaggio e l’ultima ricerca su Google. Io avevo fatto la ricerca la sera prima ma erano passate tre bottiglie di vino e una nottata perché in genere nelle mie ricerche ci sono le ricette”.