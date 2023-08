Baby K finisce in ospedale, la cantante colpita da una fan: cosa è successo

In queste ultime ore sta facendo molto scalpore la disavventura di cui si è resa protagonista Baby K. La cantante ha scelto la sua pagina Instagram per raccontare di essere finita in ospedale dopo essere stata colpita da una fan. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Baby K finisce in ospedale. Nel corso delle ultime ore la cantante sta facendo parlare di sé per un episodio spiacevole di cui si è resa protagonista. Come raccontato da lei stessa, Baby K è finita in ospedale dopo essere stata colpita da una fan. Tutto è iniziato quando, alla fine di un concerto che ha tenuto a Teramo, la sicurezza ha permesso ai fan di fare un selfie con la cantante.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

La polizia, che è lì proprio per gestire e mantenere l’ordine, ha deciso di fare il contrario del suo mestiere e ha aperto le transenne in questo poco spazio che c’era, in un terreno totalmente non livellato. Io continuavo a cadere e a storcermi la caviglia. Era un terreno impossibile anche da calpestare.

E, continuando, Baby K ha poi aggiunto:

Si è creata una tale calca, avevo bambini che mi arrivavano al ginocchio. Continuavo a dire ‘qua qualcuno si fa male, non possiamo stare qua‘. Ma a nessuno fregava niente. La cosa più importante era farsi una foto. Era pericoloso per tutti.

Ma non è finita qui. Continuando con il suo discorso, Baby K ha poi rivelato di essere stata colpita da una donna. Lo scontro è stato così forte che la cantante ha subìto un trauma al seno ed è stata costretta ad andare in ospedale. Queste sono state le sue parole a riguardo: