Bafta 2020, i vincitori Bafta 2020, i vincitori dell'ambito premio, in attesa di vedere la cerimonia di consegna degli Oscar

Bafta 2020, i vincitori dell’ambito premio cinematografico chi sono? In una serata che ha visto brillare sul red carpet personaggi del mondo dello spettacolo e teste coronate, che hanno sfilato alla Royal Albert Hall di Londra, scopriamo in attesa degli Oscar 2020 a chi sono andati i premi.

Ma a brillare sul red carpet, oltre alle stelle del cinema, c’erano anche il duca di Cambridge William e la moglie Kate, che alla cerimonia di consegna dei premi hanno sbaragliato la concorrenza in fatto di look. William è presidente della British Academy che organizza i premi, quindi la sua presenza è sempre prevista. E Kate Middleton ha onorato l’impegno indossando un look di Alexander McQueen bianco e dorato, già indossato in Malesia nel 2012.