Ballando con le stelle 2020 sospeso per l’emergenza Coronavirus Ballando con le stelle 2020 è stato sospeso per colpa del Coronavirus e, ad annunciarlo, sono stati i vertici della Rai; ecco a quando è stato rinviato

Ballando con le stelle 2020 è stato sospeso per colpa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro paese. Lo show è stato rinviato ad aprile per rispettare le misure prese dal Governo per contrastare l’aumento dei contagi. I vertici Rai che hanno comunicato la loro decisione hanno fatto sapere che Ballando con le stelle 2020 potrebbe tornare ad aprile, a una data da destinarsi.

La scelta di sospendere Ballando con le stelle 2020 è stata quasi obbligata. Impossibile far mantenere alle coppie in gara la distanza di un metro, come richiesto dal decreto emanato dal governo Italiano e firmato dal premier Giuseppe Conte. Per questo motivo, il programma, per adesso, è stato sospeso.

Inizialmente, gli autori avevano pensato di ripartire il 28 marzo ma dopo il nuovo decreto firmato da Giuseppe Conte l’11 marzo è diventato chiaro che questa cosa non sarebbe stata più possibile. È stato, dunque, deciso di rimandare la messa in onda del programma a una data da destinarsi.

I vertici di viale Mazzini hanno deciso, dunque, di seguire le nuove direttive e arrendersi ai fatti. Il programma potrebbe andare in onda dopo Pasqua, salvo cambiamenti e nuovi decreti. I vertici della Rai escludono la possibilità di spostarlo in autunno, a settembre, perché la scenografia di Ballando 2020 è già pronta nell’auditorium del foro italico a Roma.

Nel frattempo continua ad allungarsi la lista dei programmi cancellati o sospesi, sia dalla Rai che da Mediaset. Alcuni di questi programmi non possono andare in onda perché lo staff è in quarantena. Altri non possono essere registrati perché hanno bisogno di pubblico come parte integrante dello show e il decreto vieta gli assembramenti. Altri ancora hanno problemi collegati agli spostamenti delle persone impiegati.

Per questo motivo molti di questi problemi sono stati fermati e, in onda, vanno le repliche o le puntate registrate in precedenza.

Torneremo con aggiornamenti il prima possibile.