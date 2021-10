Arisa ha lasciato Amici di Maria De Filippi, ma parteciperà presto alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. La donna ha richiesto però delle cose particolari e le clausole del suo contrato sarebbero davvero assurde.

Tra le varie trattative, oltre al budget, si è parlato degli altri concorrenti. Con lei parteciperanno anche Federico Fashion Style e Morgan i quali sono gestiti dal manager Andrea Di Carlo, l’ex fidanzato di Arisa.

Oggi ha svelato che la clausola del contratto ricadrebbe proprio su di lui, la donna non vorrebbe proprio incontrarlo. Sulle pagine del giornale si legge:

Arisa ha fatto una precisa richiesta agli autori: non vuole incontrarmi dietro le quinte dello show. Così abbiamo dovuto modificare i turni delle prove: lei ci sarà al mattino, Morgan e Federico al pomeriggio. All’inizio servivo a farle dimenticare il suo ex. Poi sì, mi ha amato. Grazie a me è a Ballando con le Stelle.