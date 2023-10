Caterina Balivo senza parole nel suo programma televisivo La volta buona. C’era una donna seduta davanti a lei che la conduttrice tv ha intervistato. Lei ha raccontato una storia della sua infanzia. Quando era una bambina era abbracciata alla madre quando il padre ha sparato alla donna. Un’esperienza traumatica che l’ha colpita profondamente sin da quando era piccina.

Anna era ospite del programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo. L’ospite ha raccontato quello che ha vissuto quando era piccola e quando suo padre le ha portato via sua madre.

La mia mamma guarda il mio papà e gli dice: ‘Domenico, cosa stai facendo? Non vedi chi ho qui accanto a me?’. Lui spara. Io e mia sorella restiamo in quella casa, con il corpo di nostra madre privo di vita, per qualche tempo, finché non arriva nostra zia.