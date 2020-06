Bambino di 8 anni balla sulle note di Dirty Dancing come Patrick Swayze Il video di un bambino di 8 anni balla sulle note del famoso Dirty Dancing ed è tale e quale a Patrick Swayze

Dirty Dancing è sicuramente uno dei film più iconici di tutti i tempi, con protagonista un attore strabiliante che la malattia si è portato via troppo presto. Ma là fuori c’è un bambino di 8 anni che balla sulle note di Dirty Dancing proprio come se fosse Patrick Swayze.

Sicuramente ci sono dei film nati per entrare nella storia del cinema. E per entrare nel cuore di ognuno di noi e non uscirne mai più. Dirty Dancing appartiene a questa categoria di film. Che abbiamo visto migliaia di volte, ma che ogni volta ci appassiona.

Il film com Patrick Swayze e Jennifer Grey è uscito nel 1987, ma ancora oggi è un gran successo. Che appassiona generazione di fan.

La colonna sonora di Bill Medley e Jennifer Warnes è stata una grande hit. “Time of my life” è una canzone che tutti amiamo e che ha anche vinto un Golden Globe e un Oscar per la “Migliore canzone originale”. E il ballo della coppia più bella del grande schermo ci ha fatto sognare. E là fuori c’è un bambino che balla proprio come Patrick Swayze.

Charlie è il figlio di 8 anni di Lainie Kristina. Il bambino è un grande fan del film. Lo ha visto molte volte e ha imparato ogni balletto a memoria.

La mamma lo ha ripreso mentre balla come l’attore protagonista nella scena finale del film. Ed è semplicemente incredibile.

Charlie lo ha guardato una decina di volte. Ama ballare e non riesce mai a stare seduto. Soprattutto durante Dirty Dancing.

Il bambino di 8 anni ha imparato con pazienza e dedizione tutti i passi di danza del film.

In particolare si è allenato con la canzone finale, dimostrando di avere stoffa da vendere.

Il video, realizzato per essere condiviso con amici e famigliari, è arrivato su YouTube ed è stato un successo.

Più di due milioni di visualizzazione per un bambino che è un ballerino nato.