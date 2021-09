Il nuovo palinsesto televisivo ha regalato una Barbara D’Urso nuova. La conduttrice partenopea pare abbia abbandonato il suo fare sorridente e spensierato per uno stile più serio e composto. Colpa anche della decisione dell’azienda di trasformare l’unico programma rimasto nelle mani della D’Urso da un format più incentrato sul gossip ad uno che si avvicina come stile al competitor Rai “La Vita in Diretta”. Quindi più attualità e cronaca.

Fonte: web

Ma purtroppo stando ai numeri di queste prime settimane nonostante il cambio di impostazione, la battaglia degli ascolti continua ad essere vinta dal programma di Rai Uno condotto da Alberto Matano. Proprio questi problemi uniti al fatto che a Barbara siano stati tolti altri programma come Live-Non è la D’Urso e Domenica Live, hanno reso i suoi fan molto protettivi nei suoi confronti.

Fonte: Instagram

Così è bastato uno scatto postato su Instagram in cui si è messa in posa su una panchina con gli occhiali da sole ed una felpa con cappuccio alzato per far sì che questi si chiedessero cosa le stesse succedendo e se fosse realmente triste come appariva negli scatti.

Sono stati davvero tanti i commenti di preoccupazione e vicinanza da parte dei suoi fan. C’è ad esempio chi le scrive: “Ti vedo triste in questi giorni cara, come mai?”, oppure: “Ma perché sei così seria? Cos’è successo?“, e ancora: “Strano vedere le foto di Barbara seria…. Quando sei abituato vederla sempre con il suo bel sorriso, che ti dà Gioia… Ciao Barbara un abbraccio con affetto”.

Fonte: Instagram

Ma la D’Urso è effettivamente triste? o quello scatto è stato volutamente fatto così? Di sicuro il periodo da un punto di vista professionale non è uno dei più rosei. Prima l’eliminazione dal palinsesto dei suoi programmi, poi l’invito a cambiare il suo modo di fare classico che da anni l’ha sempre contraddistinta.

