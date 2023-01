Barbara D’Urso, arriva l’annuncio: ecco cosa tornerà a fare dopo 15 anni

La conduttrice tornerà a teatro recitando in una simpaticissima commedia. Ecco quale.

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana. Da anni ogni giorno tiene compagnia a milioni di persone con il suo programma di attualità su Canale 5.

Barbara è molto attiva anche sui social dove tiene costantemente aggiornati i suoi fan. Qualche giorno fa per i followers della bella conduttrice partenopea è arrivata una bellissima notizia. A darla è stata proprio lei nelle sue storie di Instagram.

Fonte: web

Ha annunciato che tornerà a teatro dopo 15 anni di assenza. “E da oggi inizia concretamente la mia nuova avventura“ – ha scritto. “Dopo 15 anni… da stamattina tutti i giorni le prove con la mia regista Chiara Noschese e con tutti gli attori“.

Ha annunciato che immediatamente dopo le prove volerà poi negli studi di Mediaset per la conduzione del consueto appuntamento con Pomeriggio 5. C’è molta attesa di vedere Barbara cimentarsi di nuovo a teatro.

Lo farà in questa commedia Taxi a Due Piazze insieme a Franco Oppini, Giampaolo Gambi e Rosalia Porcaro. Si tratta di una scenografia scritta da Ray Cooney e che ha visto il suo primo esordio nel 1984. Adesso ci sarà adesso una versione completamente femminile e aggiornata ai tempi che si stanno vivendo.

La D’Urso vestirà i panni di una tassista. Vedremo come andrà in questa nuova veste.

Barbara D’Urso fa commuovere il figlio di Lando Buzzanca

La D’Urso che intanto ha ripreso la conduzione di Pomeriggio 5 dopo le festività natalizie. Ieri in studio si è parlato di Lando Buzzanca che ci ha lasciati alcune settimane fa. In collegamento il figlio Massimiliano che è al centro di una disputa con l’ex compagna dell’attore.

Barbara ha voluto fare una sorpresa a Massimiliano mandando in onda una clip che mostrava il grande amore che provava Lando per l’ex moglie.

“Siccome ho detto che ho avuto l’onore di avere Lando spesso da me, voglio quindi far vedere, soprattutto a te, delle cose particolari. E l’amore che ha sempre provato per la moglie” – ha esordito Barbara.

“Perchè vuoi farmi per forza piangere Barbara?”. “Non voglio farti piangere” – ha replicato la conduttrice -. È una cosa bella. L’amore enorme che tuo padre aveva verso tua madre”.

“Sei una carogna Barbara. Quando è morta mamma casa è rimasta esattamente come l’ha lasciata…L’ha lasciata intonza per 12 anni…Neppure il letto ha permesso di rifare” – la replica di Massimiliano.