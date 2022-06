Nell’ultima puntata dello show pomeridiano capitanato da Barbara D’Urso in onda su canale 5, Vladimir Luxuria ha rivelato una scottante verità su Guendalina Tavassi. A a quanto pare la ragazza avrebbe cacciato il suo fidanzato dalla stanza, costringendolo a dormire nella hall dell’albergo.

L’opinionista esordisce con queste parole: “Ho saputo, notizia dell’ultima ora che l’ha cacciato dalla sua camera da letto solo perché si stava grattando a causa di una zanzara”.

Ovviamente Guendalina ha subito risposto: “Ma è normale? Cioè sta tutta la notte così, per una zanzara. Non l’ho cacciato, ha fatto un casino, gli ho detto io devo dormire stanotte, è stata una scusa perché aveva altri programmi!“. Durante la puntata sono stati toccati diversi temi.

La Tavassi in particolare si è scagliata contro Estefania Bernal per la relazione con Roger Balduino. “Era tanto vittima lei che diceva a lui continuiamo così che ci fanno la clip, lui era interessato ma lei aveva architettato questa cosa” dice.

Ovviamente, questo non poteva che introdurre l’argomento del riavvicinamento tra Edoardo Tavassi fratello di Guendalina, e Mercedesz Henger. La ragazza non ha mai apprezzato la confidenza tra i due ed ha cercato di giustificarsi dicendo: “Danno la colpa a me, io non facevo niente”.

Subito Barbara D’Urso l’ha rimbrottata: “Sei un’ arpia, guarda come ride”, allora Guendalina ha voluto spiegare meglio la sua preoccupazione: “Quando piange per situazioni viene da me. Magari si gira e non gli interessa più, a me non piace nessuna, poi mi tocca frequentarle”.

Ma tornando alle disavventure vissute da Federico Perna, fidanzato di Guendalina, il ragazzo si è decisamente infuriato per la nottataccia trascorsa ed ha commentato l’accaduto con queste parole: “Alle quattro di notte mi grattavo e lei mi ha urlato contro basta devo dormire”. Davanti a queste parole Barbara non ha potuto che intervenire rimproverando Guendalina: “Sei pessima! Mettila in punizione”.