Barbara D’Urso si gode le meritate vacanze e il capodanno a Dubai, la conduttrice più amata di Canale 5 dopo una stagione ricca di successi ha deciso di prendersi una pausa al caldo negli Emirati Arabi, con lei anche Jonathan Kashanian

La conduttrice ha sfidato i social postando anche uno scatto in cui si mostra totalmente struccata: stupore nei fan che stentano a riconoscerla ma che non possono fare a meno di notare la sua bellezza anche senza make up

Qualche piccola disavventura però non è mancata in questa stupenda vacanza. A raccontare quanto successo è stata proprio la conduttrice partenopea sui suoi canali social raccontando i essere rimasta sola nel deserto a seguito di un’avaria dell’auto a bordo di cui viaggiava

Alla guida del mezzo c’era proprio il suo compagno di avventure Jonathan che, forse per aver preso a troppa velocità una duna, ha mandato l’auto in panne. Barbara d’Urso, che non si perde mai d’animo ha sdrammatizzato con parole ironiche

“Sei un cretino, ti ho detto di non andare così forte. Siamo a piedi al buio nel deserto e nessuno ci viene a prendere. I miei figli devono sapere…”. Il gruppo, si è dovuto inamidare a piedi per circa 2km prima di poter chiedere aiuto

Nonostante la paura però il gruppo è rimasto compatto e la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi. Sicuramente un’avventura da ricordare in una splendida vacanza come quella trascorsa.

A breve la regina di Mediaset tornerà in tv con i suoi programmi, siete pronti alla nuova stagione?