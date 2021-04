Barbara D’Urso chiude il microfono a Paolo Brosio: “Non lo consento”

Barbara d’Urso ha mandato in onda un appuntamento tutto rinnovato di Domenica Live, esteso fino alla durata di quattro ore, considerando che il lavoro della presentatrice di Mediaset è stato tagliato. Barbara, certo, ha dovuto mettersi davvero sotto per trattenere i primi ospiti: Matteo Bassetti e Paolo Brosio. L’episodio, infatti, prende da subito una piega molto accesa.

Bassetti è sembrato da subito molto turbato da determinate confessioni rilasciate dall’ex Gieffino, che era risultato positivo al Covid ed ha perciò cominciato a distribuire raccomandazioni su regimi sanitari e trattamenti in caso di esiti positivi ai tamponi. Matteo non ha mai smesso di contraddite ogni dichiarazione dell’interlocutore, ma comunque Brosio non ha smesso con le sue dispense, tanto che alla fine è dovuta intervenire la stessa Barbara D’Urso nella discussione, con un taglio netto: “Devo chiuderti il microfono. Tra un minuto te lo chiudo”.

L’ex gieffino non si lascia intimidire e continua con le sue dichiarazioni e la carrellata non si arresta neppure quando ormai l’audio gli era stato staccato. Matteo Bassetti a quel punto ha decisamente perso le staffe. L’ospite, in effetti, aveva già discusso, con Simona Ventura a Cartabianca appena qualche giorno prima.

Infatti, Bassetti è esploso: “Ho avuto questa discussione con un’altra sua collega, fate il vostro lavoro non quello dei medici”. Barbara, con nonchalance e decisione, taglia subito corto bloccando la discussione: “Nelle mie trasmissioni ognuno può raccontare la propria esperienza. Ma nessuno deve spiegare o invogliare a fare le terapie con farmaci. Perché questo lo consento solo ai medici. Punto”.

Con queste parole, per fortuna Barbara D’Urso ha ripreso in mano una situazione che stava decisamente degenerando. Per chiarezza, però, la conduttrice si rivolge ancora a Paolo Brosio, chiedendogli di smetterla con le sue insistenti indicazioni. “È la mia prima puntata, non voglio fare polemica subito” dice.