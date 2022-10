Barbara D’Urso compare sulla copertina di un giornale con la camicia sporca: il dettaglio non è passato inosservato

Barbara D’urso è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati e chiacchierati del piccolo schermo italiano. Nel corso delle ultime ore il nome della conduttrice di Pomeriggio 5 è tornata ad occupare le principali pagine di gossip. Pare che Carmelita sia apparsa sulla copertina di un noto giornale con la camicia sporca. Ecco tutti i dettagli di questa vicenda.

A raccontare la vicenda di cui si è resa protagonista Barbara D’Urso è la stylist Angelica Corradino. La donna ha raccontato la vicenda su Tok Tok dove è diventata immediatamente virale. Scopriamo insieme la disavventura raccontata dalla tiktoker e che sta facendo il giro del web.

Angelica Corradino è una giovane stylist che ha da poco concluso l’accademia ed ha iniziato a lavorare come assistente presso la rivista di gossip ‘Oggi’. Proprio al settimanale qualche mese fa Barbara D’Urso ha concesso un’intervista dove ha ripercorso la sua carriera e raccontato alcuni retroscena sulla sua vita.

Barbara D’urso apparsa sulla copertina di un noto giornale con la camicia sporca: ecco il racconto della stylist Angelica Corradino

Angelica Corradino ha deciso di raccontare su Tik Tok l’avventura/disavventura che ha vissuto insieme a Barbara D’Urso. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sembra una barzelletta, ma non lo è.

Angelica ha raccontato che il giorno dello shooting la stylist titolare non si è presentata sul set.

In seguito all’assenza della stylist in questione, la tiktoker ha affermato che Carmelita ha preso una clamorosa decisione. A salvare la giornata della conduttrice è stato un ragazzo che si occupa delle pulizie nell’area shooting e di nome Mohamed. Barbara D’Urso ha infatti deciso di scattare le foto per la copertina del giornale con la camicia del ragazzo che era sporca.

Una giornata davvero piena quella che ha vissuto la ragazza la quale ha commentato la vicenda con queste parole: