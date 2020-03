Barbara D’Urso contro Pupo: “Un piccolo uomo” Barbara D'Urso replica contro le false dichiarazioni di Pupo sul loro presunto flirt

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha fatto il nome di Barbara D’Urso. Il presentatore si è riferito a una dichiarazione di Pupo. Il cantante ha infatti affermato: “Mi è capitato che una donna famosa con la quale ho avuto una storia ha poi negato”.

Un chiaro riferimento a Barbara D’Urso. La conduttrice decide così di controbattere attaccando il cantante toscano, senza però fare mai il suo nome. Durante la puntata di pomeriggio cinque:

“C’è un piccolo uomo, perché credo sia più piccolo di me d’età, che dopo anni continua a raccontare al Grande Fratello di aver avuto una ipotetica storia con me” così ha dichiarato Barbara D’Urso.

La conduttrice ha poi aggiunto che aveva addirittura querelato Pupo per diffamazione a seguito di alcune sue parole poco cortesi. Infatti il cantautore aveva affermato che era diventata:

“Brutta, grassa e vecchia come un calciatore” in riferimento alla padrona di casa di Pomeriggio 5.

È proprio per queste parole il cantante si e preso una bella querela. La conduttrice ha poi continuato a sfogarsi:

“Voglio parlare direttamente a questo ragazzo, che è famoso in tutto il mondo per aver scritto canzoni bellissime. Basta dichiarare di una presunta storia con me, vorrei che i giornali parlassero di te per la grande figura che fai nello staff di Alfonso Signorini e per la meravigliosa canzone che stai scrivendo. Perché sei un grande conduttore e un grande cantautore. Ti presi io a La Fattoria. Adesso basta!”.

Pupo in serata ha pubblicato le sue scuse ufficiali con un Tweet. Sulla sua pagina social si può infatti leggere:

“Carmelita D’Urso ti prometto che mai più tornerò, nemmeno con delle allusioni, a parlare di questa vicenda. Io ti voglio realmente molto bene e ti stimo profondamente. Ascoltando ‘La Storia Di Noi Due’ penserò ad un sogno che però non si è mai realizzato. Scusa”.

È evidente che anche scusandosi, il cantautore fa esplicito riferimento ad una canzone dedicata proprio alla conduttrice di canale 5. Pupo ha dichiarato in un’intervista:

“Questa canzone l’ho scritta nel 1981 e dedicata ad una grande donna di Mediaset che oggi fa la conduttrice è con cui ho avuto un flirt. Era Barbara D’Urso.” Arriverà una tregua tra i due mancati amanti…?