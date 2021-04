Nel corso della scorsa puntata di Domenica Live Barbara D’Urso ha trattato l’argomento dei figli e in studio c’era Gabriella Corona, madre di Fabrizio che ha potuto da poco riabbracciare suo figlio. La conduttrice partenopea si è lasciata andare a delle confessioni a proposito delle difficoltà legate alla maternità. Barbara è madre di Gianmauro ed Emanuele, oggi trentenni, avuti dall’ex compagno Mauro Berardi. Ha spiegato di aver vissuto difficoltà nelle vesti materne quando i ragazzi erano bambini.

Questo perché non ha purtroppo avuto una figura materna di riferimento che le facesse tra virgolette da “guida”, visto che sua mamma è venuta a mancare quando lei era giovanissima.

Così ha confessato di essersi affidata ad un percorso terapeutico: “Ho fatto un percorso psicologico lungo. La mia terapista mi diceva che dovevo imparare a dire ‘no’ ai miei figli, ma io non ci riuscivo. Lei mi diceva che dovevo farlo perché solo così potevano venire su onesti, ed io soffrivo come un cane. Non è facile dire no ai figli, lo comprendo. Sicuramente Fabrizio non è così per colpa tua” – ha detto.