Barbara D’Urso dice sì alla proposta di matrimonio: ecco cosa è successo

Durante la festa organizzata per la presentazione del nuovo singolo di Fabio Rovazzi e Orietta Berti “Discoteca italiana”, Barbara D’Urso ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Tra gli ospiti presenti al party organizzato in occasione dell’uscita del nuovo singolo “Discoteca italiana” di Fabio Rovazzi e Orietta Berti non poteva mancare Barbara D’Urso. Nel corso delle ultime ore, la celebre conduttrice è finita al centro della cronaca rosa per essersi resa protagonista di un gesto inaspettato.

Nel dettaglio, durante il party, la presentatrice di Pomeriggio Cinque ha ricevuto una proposta di matrimonio alla quale ha risposto di sì. L’autore del gesto è un noto YouTuber nato in Egitto nel 2002. Quest’ultimo, scherzosamente ha chiesto la mano alla d’Urso e lei è stata al gioco. A raccontarlo è stato il portale “Libero”:

La proposta di matrimonio è arrivata da King Ash, noto youtuber nato in Egitto nel 2002 e arrivato in Italia a soli 10 mesi con il resto della famiglia. È lui, scherzosamente, a chiedere la mano della conduttrice di Pomeriggio 5 che sta al gioco. La gag è stata registrata nelle Instagram stories della stessa d’Urso che inizialmente si è un po’ preoccupata. La conduttrice ha infatti voluto accertarsi che il ragazzo fosse maggiorenne.

Barbara D’Urso: riconfermata la conduzione di Pomeriggio Cinque

Stando ad alcune indiscrezioni che si facevano sempre più insistenti, Barbara D’Urso avrebbe potuto abbandonare in modo definitivo la conduzione di Pomeriggio Cinque. Tuttavia, al contrario di quanti molti potessero pensare, è stata confermata di nuovo la sua presenza nelle reti Mediaset:

Barbara d’Urso la rivedremo nel suo contenitore Pomeriggio 5 a Mediaset. Canale 5 l’ha voluta assolutamente ancora lì.

A diffondere l’annuncio è stata anche la stessa Carmelita la quale ha comunicato che tornerà al timone della conduzione di Pomeriggio Cinque a partire da settembre. Queste sono state le sue parole: