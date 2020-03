Barbara D’Urso e il suo presunto flirt con Pupo: in quel periodo stava ancora con Memo Remigi Barbara D'Urso, nota conduttrice televisiva italiana, si trova a dover fare i conti con un presunto flirt con Pupo ai tempi della sua realzione con Memo Remigi

Barbara D’Urso, la nota conduttrice di Pomeriggio 5 e Live- Non è la D’Urso, si trova a dover fare i conti con un presunto flirt con Pupo. Il tutto risalirebbe al periodo in cui la donna era impegnata con un altro uomo: Memo Remigi. Nello studio di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso fa chiarezza sulla situazione.

Pupo, infatti, fece riferimento a quel flirt proprio nello studio di Barbara D’Urso e, a tal proposito, si era già scusato per averlo titato fuori con la conduttrice. Barbara D’Urso, infatti, precisa subito che non ci sia stato nulla tra lei e Pupo in quel periodo.

Pupo si scusa così via twitter:

“Ti prometto che mai più tornerò, nemmeno con delle allusioni, a parlare di questa vicenda. Io ti voglio realmente molto bene e ti stimo profondamente. Ascoltando ‘La storia di noi due’ penserò ad un sogno che, però, non si è mai realizzato. Scusa.”

Questa cosa, tra l’altro, è stata confermata anche dall’ex compagno, ossia Memo Remigi, che in un’intervista dichiara così:

“In quegli anni stava con me. E se ora si dice che allo stesso tempo abbia vissuto un flirt con Pupo, io non mi accorsi mai di nulla”

Memo Remigi e Barbara D’Urso ebbero, all’epoca, una relazione abbastanza importante, che durò 4 anni. L’umono, a tal proposito, sembra abbastanza sicuro della sua posizione riguardo questo presunto flirt e così critica:

“Io non so chi dice la verità tra Pupo e la d’Urso. Non posso nemmeno chiederlo direttamente a lei perché non abbiamo più nessun rapporto. Di certo i corteggiatori non le sono mai mancati e dopo la fine della nostra relazione è stata legata a Vasco Rossi e Miguel Bosè.”

Poi decide di dire il suo pensiero su Pupo: “Pupo si vanta sempre di avere una moglie e una compagna contemporaneamente, si vanta di aver perso milioni con il gioco d’azzardo… se anche avesse avuto una storia d’amore con Barbara, non dovrebbe metterla in piazza a distanza di anni, non è affatto da gentiluomini.”