Barbara D’Urso, emerso quanto avrebbe guadagnato a Mediaset negli ultimi anni: l’indiscrezione choc

Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni in merito al guadagno che la conduttrice avrebbe percepito a Mediaset

Barbara D’Urso è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati dell’estate 2023. La notizia dell’addio della conduttrice a Mediaset ha creato non poco scalpore e ormai sono all’ordine del giorno i rumors in merito al futuro professionale della conduttrice. Nel corso delle ultime ore, però, Carmelita si è resa protagonista di un gossip che sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nonostante abbia detto addio a Mediaset, per moltissimo tempo Barbara d’Urso è stata una della conduttrici di punta dell’azienda. I suoi programmi la tenevano impegnata sette giorni su sette, ottenendo un successo stratosferico grazie agli ottimi ascolti registrati.

Ad un certo punto, però, qualcosa è iniziato a cambiare creando il malcontento di Pier Silvio Berlusconi il quale ha deciso di non rinnovare il contratto alla conduttrice. In seguito alla notizia dell’addio a Mediaset di Barbara D’Urso sono stati molti coloro che si sono interrogati sul cachet che Carmelita avrebbe percepito dall’azienda in questi anni.

A dare informazioni a riguardo ci ha pensato ‘Dagospia’. Qualche giorno fa, infatti, il giornale diretto da Roberto D’Agostino ha reso pubblico un gossip che molti sembrano associare proprio a Barbara D’Urso. Parlando di un noto personaggio dello spettacolo, senza però fare nomi, il giornale ha rivelato che:

Un volto noto del piccolo schermo non sta vivendo un momento fortunato ma dimentica di raccontare nelle sue uscite pubbliche un dettaglio mica da poco: negli ultimi quattro anni ha ottenuto un cachet complessivo di quindici milioni di euro. Sì, quindici milioni di euro. Di chi si tratta?

Anche se non è stato fatto direttamente il suo nome, per molti il personaggio di cui parla ‘Dagospia’ è senza ombra di dubbio Barbara D’Urso.