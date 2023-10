Barbara D’Urso, emerso un clamoroso retroscena sulla conduttrice, per lei spunta un progetto importantissimo: di cosa si tratta

Scopriamo insieme cosa è emerso in merito al futuro professionale della conduttrice

Da qualche giorno ormai non si fa altro che parlare del ritorno in Italia di Barbara D’Urso. Ricordiamo che qualche settimana fa la conduttrice è volata a Londra dove sta studiando e perfezionando le sue conoscenza dell’inglese in un’importante scuola della città. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che dietro la scelta di trasferirsi a Londra si nasconderebbe un motivo particolare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nel corso delle ultime ore i giornali ‘Di Più’ e ‘Il Mattino’ hanno rivelato alcuni retroscena inediti su Barbara D’Urso. Si vocifera infatti che dietro la scelta della conduttrice di trasferirsi a Londra per perfezionare la conoscenza della lingua inglese si nasconderebbero motivi lavorativi. Per lei, infatti, ci sarebbe in serbo un importante progetto che potrebbe partire dal prossimo gennaio.

Questo è quanto rivelato da ‘Il Mattino’:

Colpo di scena. Barbara D’Urso non solo prepara il suo ritorno in televisione a gennaio. Si prepara per una serie televisiva su Netflix. A svelare i piani dell’ex signora del pomeriggio di Canale 5 è il settimanale ‘Di Più’.

E, continuando con la rivelazione, è emerso che:

Chi le è vicino fa sapere che «si tratta di una serie internazionale e Barbara sarà una delle attrici protagoniste. Le riprese sono previste per l’inizio dell’anno prossimo quando Barbara sarà libera da ogni vincolo contrattuale con Mediaset.

Infine, concludendo, ‘Il Mattino’ ha rivelato che:

Barbara nuovamente attrice pronta a recitare in madrelingua. Ecco perché sta migliorando il suo inglese: “La lingua la conosce, ma sa che deve migliorare per rendere i dialoghi più fluenti durante le riprese. Barbara è una perfezionista e non lascia mai nulla al caso”. Questo è quello che ha dichiarato la fonte.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se le indiscrezioni che in questi giorni stanno circolando su Barbara D’Urso sono vere.