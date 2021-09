Negli ultimi anni Barbara D’Urso è stata davvero la regina di Mediaset per la quantità di ore in cui è andata in onda. Ogni pomeriggio con Pomeriggio 5, la domenica pomeriggio con Domenica Live e poi subito di sera per Live-Non è la D’Urso.

Quest’anno l’azienda ha deciso di portare una ventata di novità proponendo cambi importanti nel palinsesto settimanale. E così la D’Urso si è ritrovata a condurre il solo programma di intrattenimento e informazione pomeridiano settimanale. Pomeriggio 5 va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, pronto a battagliare con La Vita in Diretta su Rai 1.

Anche il tono del programma è stato cambiato. Addio a gossip e trash e più attualità e approfondimenti. Uno stile che si vuole avvicinare di più al programma condotto da Alberto Matano su Rai 1. Ma nonostante il cambiamento in termini di ascolti il programma della D’Urso perde ancora il confronto.

C’è un gesto che Barbara fa ogni volta prima di entrare in studio nei suoi programmi. A documentare il tutto ci ha pensato un video postato su Instagram da parte di un suo collaboratore. Il video mostra Barbara mentre ascolta con attenzione il countdown del tecnico, approfittando per dedicarsi degli ultimi istanti di concentrazione prima dell’apertura di puntata. Poi giusto un istante prima di entrare in onda, la D’Urso si fa il segno della croce. Un gesto per darsi forza e per augurarsi che tutto vada per il meglio.

Barbara D’Urso, scenata di gelosia al ristorante

Oltre la vita professionale Barbara da qualche mese fa coppia con Francesco Zangrillo. Il settimana Oggi li ha beccati mentre in un noto ristorante di Milano discutevano animatamente. Pare che il tutto sia scaturito per una scenata di gelosia della conduttrice che scura in volto è salita poi in auto e una volta sotto casa è andata via da sola.

