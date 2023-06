Barbara D’Urso, i suoi programmi a rischio? La brutta decisione di Pier Silvio

Una brutta notizia in arrivo per Barbara D'Urso, ecco cosa ha deciso Pier Silvio Berlusconi

Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, Pier Silvio Berlusconi avrebbe preso una drastica decisione per il destino dei programmi in onda sulle reti Mediaset. Alla luce di questo, Barbara D’Urso potrebbe correre un grande rischio. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e chiacchierate nel mondo della televisione italiana. Tuttavia, in occasione dei nuovi palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando di vincolare i contratti dei suoi conduttori allo share che raggiungono con i loro format.

A diffondere l’indiscrezione è stato il portale “Dagospia”. Quest’ultimo ha anche ipotizzato che questa nuova linea adottata potrebbe mettere in pericolo la conduttrice di Pomeriggio Cinque. Queste sono state le parole riportate nel comunicato:

Starebbe pensando di vincolare i ricchissimi contratti delle star e dei conduttori del Biscione allo share…

Barbara D’Urso: la frecciatina di Nicola Porro

Non è tutto. Barbara D’Urso non sarebbe l’unica a correre un grande rischio. Pertanto, anche la trasmissione condotta da Mario Giordano potrebbe essere messa seriamente in discussione. Inoltre, il portale “Dagospia” ha anche diffuso un’inedita notizia sempre sulla celebre presentatrice.

Nel corso delle ultime ore, la conduttrice di Pomeriggio Cinque è finita al centro della cronaca. Questa volta, a renderla protagonista di un gossip sarebbe stato il clamoroso gesto di cui Nicola Porro si è reso protagonista. Pertanto, durante il matrimonio tra Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli, l’uomo avrebbe lanciato una provocazione nei confronti della presentatrice. Ma che cosa è successo nel dettaglio? Porro avrebbe fatto una strana richiesta alla Groppelli. L’avrebbe invitata a non accettare più l’invito a Pomeriggio Cinque: