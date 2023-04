Barbara D’Urso, il suo dietologo svela un inedito retroscena: “Ecco cosa mangia”

Barbara d’Urso si rivolge a Nicola Sorrentino, dietologo dei personaggi famosi, per per poter seguire uno stile di vita sano. In occasione di un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, l’uomo in questione ha svelato un inedito retroscena sulla vita della celebre conduttrice. Scopriamo insieme di che cosa si tratta nel dettaglio.

Nicola Sorrentino è un dietologo di grande esperienza ed è molto famoso per essere il nutrizionista di numerosi personaggi famosi. Il noto professore ha dato vita alla celebre “dieta Sorrentino” e tra i numerosi vip di cui si occupa troviamo anche Barbara d’Urso.

In occasione di un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, il nutrizionista in questione si è lasciato andare a qualche confidenza. Nel dettaglio, ha rivelato di avere un legame speciale con Barbara D’Urso:

Siamo diventati nel tempo non solo amici ma anche fratelli. Fantastica nel suo stile di vita, anche se mangia di tutto, però in modo appropriato e sano.

Successivamente, si è reso protagonista di alcune dichiarazioni anche in merito a Dora Dolce, sorella di Domenico Dolce. Queste sono state le sue parole:

Molto attenta nell’alimentazione nonostante una vita imprenditoriale intensa nel suo gruppo, Dolce & Gabbana: in gamba, attiva da mattina a sera, ma anche grande chef, rispettosa della corretta alimentazione. Si mette ai fornelli e diventa chef deliziosa: un piatto eccezionale le melanzane fritte al pomodoro, che Dora tampona una a una con un panno di carta.

Nicola Sorrentino adotta un approccio diverso in base ai propri pazienti e alle loro necessità. Inoltre, la sua famosa dieta si basa su un regime alimentare espansivo. Infatti nessuno dei suoi pazienti è obbligato a seguire determinate restrizioni e sottoporsi a rinunce importanti.