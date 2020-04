Barbara D’Urso in lacrime a Pomeriggio Cinque: “A Pasqua sola” Barbara D'Urso saluta tutti a Pomeriggio Cinque e in lacrime confessa che passerà anche lei la Pasqua da sola. Ecco le sue parole

Nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque si è conclusa con caloroso saluto di Barbara D’Urso che però, questa volta, non è riuscita a trattenere le lacrime. La conduttrice partenopea ha infatti sottolineato di come anche lei passerà la Pasqua in totale solitudine

“Non vedo l’ora che arrivi lunedì perché come tutti voi passerò una Pasqua da sola pensandovi moltissimo” ha detto salutando gli spettatori “Il mio cuore è vostro. Veramente buona Pasqua a tutti quanti” Ed è qua che la voce si spezza, tanto che la conduttrice sottolinea “Mo’ che mi ha preso? Così. Ciao, col cuore. A lunedì”.

Pomeriggio 5 infatti è uno dei pochi programmi a non essere stato sospeso sulle reti Mediaset, e anche Live – Non è la D’Urso ha resistito ai vari cambi di palinsesti dovuti all’emergenza di cui tutti noi ormai siamo a conoscenza. L’unico programma di Barbara D’Urso ad essere stato momentaneamente sospeso è infatti Domenica Live

Pomeriggio 5 è andato avanti nel migliore di modi, nonostante non fosse più presente il publico in studio e gli ospiti venivano contattati tutti tramite videochiamate, collegamenti e interviste telefoniche il programma ha retto e gli ascolti sembrano essere ancora buoni

Mediaset, in una delicata situazione come questa, ha cercato infatti di rafforzare l’offerta formativa dando spazio ai programmi di news e attualità. Rete 4 è il canale in cui rimane privilegiata l’informazione e gli approfondimenti.

Tanti sono stati i cambiamenti sulle reti Mediaset, ricordiamo la sospensione di Avanti un Altro a favore della messa in onda delle vecchie puntate di Ciao Darwin, la sospesone di Uomini e Donne di Maria De Filippi e la messa in onda del serale di Amici senza pubblico in studio

Presto speriamo che tutto possa tornare alla normalità e che anche i programmi preferiti degli italiani possano tornare in onda senza grosse complicazioni, seppur sicuramente senza pubblico in studio