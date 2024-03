Barbara D’Urso in tribunale, la conduttrice contro un noto personaggio televisivo: cosa sta succedendo

Al via la prima udienza che vede come protagoniste Naike Rivelli e Barbara D'Urso. Che cosa sta succedendo?

Barbara D’Urso sta vivendo un periodo piuttosto complicato della sua vita professionale ma non solo. La famosa conduttrice ha in corso diverse diatribe, tra cui quella con Naike Rivelli. Che cosa è successo tra le due donne?

Barbara D’Urso e Naike Rivelli

Ecco cosa sappiamo sulla querela verso la figlia di Ornella Muti e sulla prima udienza in tribunale.

Barbara D’Urso querela Naike Rivelli: che cosa è successo?

Tutti conosciamo Barbara D’Urso e la solarità con la quale è solita condurre le sue trasmissioni. Dopo il colpo basso ricevuto da Mediaset però, le cose sono cambiate e la presentatrice avrebbe perso quella fiamma che l’ha sempre contraddistinta.

Anche i rapporti con le altre persone non sarebbero dei migliori, come ad esempio quello con Naike Rivelli. A quanto pare la questione sarebbe legata ad un fatto del passato che si sarebbe verificato qualche anno fa nel corso di una puntata di “Pomeriggio Cinque”.

Barbara D’Urso

La D’Urso non avrebbe gradito il sarcasmo della Rivelli, arrivando a prendere la decisione di querelare la donna. In quell’occasione si parlava infatti di un dialogo che la donna avrebbe avuto con il Cavaliere, evento che la figlia della Muti avrebbe descritto come una sorta di monologo da parte dell’uomo. La battuta riguardava il fatto che, forse, se la D’Urso avesse accavallato le gambe mostrando la biancheria al Presidente, questo avrebbe smesso di parlare a raffica.

La risposta degli avvocati di Naike Rivelli

Credits: Onemedia

Le parole pronunciate dalla Rivelli hanno offeso moltissimo l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, la quale ha deciso di querelarla, reputando il tutto una grande mancanza di rispetto. Le due donne hanno quindi preso parte alla prima udienza, evento che si è verificato presso il Tribunale di Alessandria.

Ovviamente si tratta di una questione piuttosto delicata che affonda le sue radici su un’incomprensione che si sarebbe potuta risolvere a tarallucci e vino. A rispondere a tutte le accuse uno dei legali della Rivelli, Antonio Pelle. Naike Rivelli La signora D’Urso non ha colto l’ironia e il sarcasmo di Naike in quel siparietto andato in onda durante Pomeriggio Cinque. Naike ha fatto un commento su quel modello di televisione, qualcosa che aveva un audience enorme. Ha fatto riferimento a come l’Italia sia caduta in basso guardando questi programmi trash.

Come andrà a finire questa storia così assurda e complicata? La strada per scoprirlo è ancora lunga, ma si spera che le due donne riescano a trovare un accordo per fronteggiare tutto questo senza rovinare ulteriormente il loro rapporto.