Barbara D’Urso, la rivelazione social spiazza: “Progetti segreti…”

Barbara D’Urso è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di questa estate 2023. Per molte settimane l’ormai ex conduttrice di Pomeriggio 5 è rimasta sotto i riflettori a causa dell’addio a Mediaset. In questi giorni il nome di Carmelita è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per alcune rivelazioni social che non sono di certo passate inosservate. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Dopo l’addio a Mediaset, Barbara D’Urso sta pensando indubbiamente al suo futuro lavorativo. E lo fa pubblicando sulla sua pagina Instagram alcune parole che non sono passate inosservate e che stanno catturando l’attenzione dei suoi numerosissimi followers.

Nel dettaglio, l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 ha condiviso uno scatto che la ritrae in compagnia di alcuni suoi amici. Sotto l’immagine in questione Barbara D’Urso ha deciso di accompagnare queste parole:

Caffeuccio shakerato e progetti segreti.

Carmelita non ha rivelato alcun dettaglio in merito al suo futuro professionale, anche se in questi ultimi giorni sono iniziati a circolare alcuni rumors sul suo conto. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Barbara D’Urso protagonista di video musicali? L’indiscrezione

Voci in circolazione hanno rivelato che Barbara D’Urso potrebbe essere la protagonista di ‘video musicali pazzeschi’. Ovviamente si tratta di voci non ancora confermate né smentite dalla diretta interessata. Sembra evidente che, nonostante qualcosa stia bollendo in pentola, l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 non può svelare ancora nulla.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Barbara D’Urso rivelerà ulteriori dettagli riguardo il suo futuro professionale. La notizia dell’addio della conduttrice a Mediaset ha lasciato tutti di sasso e tutti non vedono l’ora di scoprire quale sarà il futuro professionale di una delle conduttrice più chiacchierate del piccolo schermo italiano.