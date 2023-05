Barbara D’Urso, lo sfogo choc sui social: “Cafoni e deficienti”

Nel corso delle ultime ore, Barbara D’Urso si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. Il motivo? Mentre passeggiava in un parco milanese la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha fatto una scoperta sconvolgente. Alla luce di questo, si è resa protagonista di accuse molto pesanti nei confronti dei responsabili dell’accaduto. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e chiacchierate nel mondo della televisione italiana. Di recente, la donna è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta, a renderla protagonista di un gossip è stato il racconto che lei stessa ha pubblicato sui social.

Nel dettaglio, la presentatrice di Pomeriggio Cinque stava facendo una passeggiata tranquilla in un parco di Milano di Corso Sempione quando all’improvviso ha fatto una clamorosa scoperta. Nel parco c’erano rifiuti dappertutto:

C’è purtroppo anche qualche deficiente e cafone in giro che ha lasciato qui il pacchetto di sigarette. Andiamo a buttarlo via noi, deficienti e cafoni. Non solo il fumo fa male, ma imbrattano pure. Mamma mia quanto mi innervosiscono, ma proprio assai.