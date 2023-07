Barbara D’Urso, lo sfogo dopo l’addio a Pomeriggio 5: ecco la verità

Dopo aver detto definitivamente addio a Pomeriggio 5, Barbara D’Urso si rende protagonista di dichiarazioni inedite in merito alla sua uscita di scena. La celebre conduttrice rompe il silenzio in occasione di un’intervista rilasciata a “Repubblica”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

L’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 continua ad essere oggetto di numerose chiacchiere in rete. Per la prima volta, la celebre conduttrice si è lasciata andare ad un duro sfogo portando a galla alcuni inediti retroscena che si celano dietro la scelta di Mediaset di interrompere il suo contratto.

In occasione di un’intervista rilasciata a “Repubblica”, la donna ha affermato di non essere mai stata messa al corrente del cambiamento:

Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione: “Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5”. Io non ho concordato niente. Ne ho sopportate tante — forse un giorno lo racconterò — ho messo la testa sotto l’acqua, perché lavoravo con passione. Ma questa volta no.

Successivamente, ha raccontato di quando aveva ricevuto la proposta di creare un programma mattutino:

Sarei dovuta partire, trasferirmi a Milano senza i miei due figli per inventare un programma in diretta, tutti i giorni, Mattino Cinque. 24 ore di tempo per decidere. Inizio questa avventura da cui nasce Pomeriggio 5, poi Domenica live, firmati da me come Live-Non è la D’Urso che dopo tre stagioni, a tre puntate dalla fine, viene chiusa. Motivo? Mai saputo.

Infine, la donna ha espresso tutto il suo dispiacere per non aver avuto la possibilità di rivolgere l’ultimo saluto a tutti i suoi telespettatori. Queste sono state le sue parole: