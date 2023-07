Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio 5: l’annuncio ufficiale

Barbara D’Urso non sarà più la conduttrice di Pomeriggio 5. Nella giornata di sabato 1 luglio Mediaset ha reso pubblico il comunicato secondo cui Carmelita non sarà più alla guida del programma che da anni ormai entra nelle case degli italiani. In seguito alla circolazione della notizia, molti si stanno chiedendo chi sostituirà la Barbarella nella conduzione di Pomeriggio 5.

Da tempo ormai si vociferava che Barbara D’Urso non sarebbe più stata alla guida di Pomeriggio 5 nella prossima stagione. Le notizie sono state però smentite dalla diretta interessata che, durante l’ultima puntata della stagione del programma, ha dato appuntamento ai telespettatori al prossimo settembre. Nella giornata di sabato 1 luglio, però, Mediaset ha reso pubblico un comunicato che ha lasciato tutti senza parole.

Questo è quanto dichiarato dall’azienda:

Canale 5 e Barbara D’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara D’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali.

Inutile dire che la notizia ha spiazzato i moltissimi fan della conduttrice e i telespettatori di Pomeriggio 5. Al momento la diretta interessata è rimasta in silenzio e ha deciso di non commentare la notizia che sta circolando in queste ore sul suo conto. Non sappiamo inoltre quali saranno i nuovi progetti professionale che coinvolgeranno Carmelita in futuro.

Qualche tempo fa si vociferava di un possibile passaggio in Rai, mentre alcuni hanno affermato che Barbara D’Urso sarebbe stata la concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Altri, invece, hanno rivelato che la conduttrice sarebbe stata pronta a lasciare Mediaset per iniziare la sua nuova avventura lavorativa su Netflix. Questo, però, si sono rivelate voci che non hanno mai trovato conferma. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire quale sarà il futuro professionale di Barbara D’Urso.