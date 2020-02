Barbara D’Urso non le indossa. Parola di Sergio Volpini Lo sapevate che Barbara D'Urso non le indossa e si mostra al naturale com'è? A garantirlo è Sergio Volpini. Ma cos'è che non indossa?

Barbara D’Urso non le indossa. Choc a Pomeriggio Cinque. O forse no? Cosa vi state immaginando? Cos’è che non indossa la conduttrice prezzemolina di Mediaset? A confermare che lei proprio non le porta mai è Sergio Volpini, ospite del suo programma televisivo di Canale 5.

Se stavate pensando che Barbara D’Urso non indossa le mutande, rimarrete delusi: questa informazione non è al momento in nostro possesso. Ma secondo quanto trapelato da una delle ultime puntate di Pomeriggio Cinque, il programma condotto dall’ex Dottoressa Giò su Canale 5 ogni santo pomeriggio, a quanto pare Barbara D’Urso non indossa mai le calze.

Sergio Volpini, concorrente della prima edizione del Grande Fratello, andata in scena dal 14 settembre al 21 dicembre 2000 condotta da Daria Bignardi con Marco Liorni come inviato fuori dalla porta della casa più spiata d’Italia, era ospite di Pomeriggio Cinque. L’ex gieffino è tornato, infatti, sul luogo del delitto, partecipando ancora una volta come concorrente all’edizione 2020 del Grande Fratello Vip.

Seduto nel salotto del pomeriggio di Mediaset, ha esordito con un “Barbara non le indossa”. Queste le parole dell’Ottusangolo, come era stato ribattezzato dalla Gialappa’s Band, mentre si rivolgeva alla padrone di casa.

Durante la pubblicità, infatti, pare che Sergio Volpini, come raccontato dalla diretta interessata, abbia deciso di corteggiarla. E le ha guardato anche le gambe. E lì si è accorto che Barbara D’Urso non indossa le calze.

“Vorrei dirlo a tutti quelli che dicono che Barbara è rifatta. Ha le gambe nude, non indossa né le calze normali, né quelle contenitive”.

Come ha reagito Barbara D’Urso? Gli ha fatto notare che le calze contenitive non si usano nemmeno più…

Avete capito finalmente cos’è che Barbara D’Urso non indossa quando è nel suo studio di Pomeriggio Cinque? Le calze, ma ovviamente le calze. Anche perché sai il caldo… Certo che ha ancora delle bellissime gambe!