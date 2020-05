Barbara D’Urso: Pomeriggio 5 sostituito, la decisione Mediaset Barbara D'Urso e Pomeriggio 5 vanno in ferie in anticipo: il programma Mediaset questa stagione verrà sostituito prima del solito, concluso il 29 maggio

Barbara D’Urso è pronta per salutare il suo pubblico. Pomeriggio 5 verrà sostituito. Questa è stata la decisione di casa Mediaset che, rispetto allo scorso anno, ha scelto di far chiudere prima la trasmissione pomeridiana per eccellenza.

Ogni anno i programmi di Barbara D’Urso sono quelli che aprono le danze della stagione televisiva di canale 5, iniziano un po’ prima delle altre trasmissioni e chiudendo lievemente in anticipo rispetto ai tempi canonici. Venerdì 25 maggio, la conduttrice Barbara D’Urso ha salutato il suo amato e caloroso pubblico per tutta la stagione estiva.

Pomeriggio 5 verrà quindi sostituito, ma da cosa? In onda su canale 5 nella fascia oraria occupata da Barbara D’Urso, verranno trasmessi film sentimentali e romantici che preparano il pubblico all’estate, anticipati dalle puntate della super acclamata fiction spagnola Il Segreto e successivamente seguiti dal mattatore Paolo Bonolis con il suo Avanti Un Altro, il gioco a premi.

“Mattino 5: da Giugno senza Federica Panicucci”

Federica Panicucci chiude le saracinesche di Mattino 5 prima del solito questa stagione. A partire dal primo di Giugno infatti, la bionda conduttrice non sarà più alla conduzione del programma condotto accanto al collega Francesco Vecchi. Quest’ultimo resterà al timone della trasmissione fino a giugno per non interrompere l’informazione per gli italiani sullo stato di emergenza. Come per Barbara D’Urso quindi, anche per Federica Panicucci il 29 maggio, è stata l’ultima puntata della sua trasmissione.

Il prossimo 7 settembre però, Federica Panicucci sarà pronta a tornare nelle case degli italiani con il suo Mattino 5 ma per il momento pensa alle sue vacanze con il compagno Marco Bacini.

La conduttrice oltre a voler salutare il pubblico che fedelmente la segue tutte le mattine, ha voluto fare un gesto di ringraziamento verso tutti i collaboratori della trasmissione.

“Ho pensato di realizzare una clip con tutti i volti dei collaboratori di Mattino 5 e vuole essere il mio grazie, il nostro saluto e il grazie al pubblico. Ho scelto una canzone che in tanti hanno cantato dai balconi durante il lockdown, che è il simbolo di questo periodo”, afferma Federica Panicucci, trasmettendo il video messaggio. “Grazie all’azienda, alla rete, a video news, questa edizione non la dimenticheremo. L’appuntamento è dal 7 settembre, speriamo con il pubblico, con gli opinionisti”.