Barbara d’Urso raddoppia gli appuntamenti con “Live – non è la d’Urso” La conduttrice Mediaset, Barbara d'Urso, rilancia un doppio appuntamento con "Live - non è la d'Urso" lasciando intuire una riprogrammazione dei palinsesti

L’emergenza COVID-19 ha rivoluzionato tutto e questa rivoluzione in atto si è estesa anche a molti programmi Mediaset, ma la regina dell’interteinment Barbara d’Urso non solo rimane in prima linea ad affrontare l’emergenza ma rilancia raddoppiando i suoi appuntamenti settimanali di “Live – non è la d’Urso“.

La situazione surreale dovuta al Coronavirus ha stravolto la vita degli italiani (e non solo), mettendoli nella condizione necessaria di rivedere priorità, hobbies, lavoro. Il decreto emanato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ci vede costretti alla quarantena ed ecco che Barbara d’Urso, sempre pronta ed in prima linea sulle emergenze, ha dichiarato di entrare virtualmente nelle nostre case con un doppio appuntamento di “Live, non è la d’Urso”.

Barbara d’Urso dal 24 Marzo, oltre ad essere impegnata quotidianamente con Pomeriggio 5, domenica con l’aggiunta del martedì, sarà in diretta con “Live, non è la d’Urso”. L’energica ed instancabile conduttrice Mediaset sarà quindi decisamente oberata di impegni e ha dichiarato di voler approfondire sempre di più la tematiche che ormai da giorni ci affligge, quella riguardante il Coronavirus.

Dato il doppio appuntamento di Barbara d’Urso con “Live non è la d’Urso”, verrà solo temporaneamente messo in stand by l’altro appuntamento con la signora d’Urso ovvero Domenica Live. Questa temporaneità è però incerta dato che la situazione Covid19 ha messo le varie emittenti televisive nella condizione di rivedere più volte scalette e palinsesti.

Nonostante i tanti impegni, la stanchezza che ne deriva, Barbara d’Urso non è minimamente preoccupata della doppietta di Live”, non è la d’Urso” ed anzi, non vede l’ora di poter dare il suo sostegno anche se solo televisivo a tutti suoi affezionati ed alle persone che da sempre seguono lei ed i suoi programmi.

Se Barbara d’Urso fortunatamente non è stata attaccata dal Covid19, Nicola Porro, presentatore di Quarta Repubblica è tuttora in isolamento.