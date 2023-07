Non si è conclusa nel migliore dei modi l’esperienza a Mediaset di Barbara D’Urso il cui contratto scadrà a dicembre di quest’anno e molto probabilmente non verrà rinnovato. La conduttrice è stata infatti sollevata dalla conduzione di Pomeriggio 5 dopo tantissimi anni; al suo posto Myrta Merlino.

I modi con cui la D’Urso è stata fatta fuori non sono piaciuti alla diretta interessata, messa alla porta senza aver avuto neanche l’opportunità di salutare i suoi telespettatori più affezionati che la seguono da anni.

Fonte: web

Dopo alcuni giorni di silenzio Barbara ha rotto il silenzio rilasciando un’intervista a Repubblica dove si è tolta diversi sassolini dalla scarpa confermando che la decisione non è stata presa insieme ma che è stata Mediaset soltanto a prenderla.

Nello stesso giorno c’è stata anche la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset e Pier Silvio Berlusconi ha parlato anche della situazione Barbara D’Urso. L’amministratore delegato ha affermato che le richieste della conduttrice era un rinnovo contrattuale biennale con garanzia di un programma in prima serata. Condizioni non accettate dall’azienda. Inoltre siccome la volontà era di dare a Pomeriggio 5 un taglio più giornalistico e di attualità, la decisione di creare una rottura con il passato cambiando conduttrice.

Barbara alcune ore fa è tornata sui social e precisamente su Twitter dove ha scritto ai suoi fan. Una sorta di saluto verso coloro che la seguono e che non ha potuto salutare in diretta. “Non vi ho potuto salutare come avrei voluto ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è ma mi ha comunque dimostrato solidarietà. A tutti voi va la mia gratitudine… #colcuore… E non finisce qui…” – ha scritto.

Non sono mancati i commenti di appoggio come: “Meritavi un arrivederci diverso per tutto quello che hai dato”, “Amore, ti faremo fare il 22% anche senza Mediaset”, “Carmelita, vuota il sacco e noi ti difendiamo”, “Sempre contro la cattiveria”, “Non si smette mai di essere la regina”.