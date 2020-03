Barbara D’Urso si commuove per una lettera che una bambina scrive alla sua mamma infermiera Una bimba scrive una dolcissima lettere alla sua mamma infermiera Barbara D'Urso si commuove

Barbara D’Urso da quando è scoppiata l’emergenza non sta facendo altro che parlare del Coronavirus. Ma la conduttrice napoletana, diversamente da quanto fanno altri programmi, cerca di lanciare anche un messaggio di speranza.

In una delle scorse puntate Barbara D’Urso ha voluto mostrare al suo pubblico la toccante lettera della piccola Irene. La piccola è figlia di un’infermiera e, per via di questa emergenza, non riesce mai a stare con la sua mamma. Irene, ospite in trasmissione, ha letto la sua letterina e ha commosso la conduttrice.

Queste sono le parole scritte dalla dolce bambina:

“Cara mamma, ti scrivo perché mi manchi tantissimo. Mi manca tutto di te, i tuoi baci, i tuoi abbracci. Tutte quelle cose che non possiamo fare stando lontano. Mi mancano le tue coccole, lo starti vicino e sentirmi protetta. Addormentarmi sapendo che tanto tu rimani accanto a me”.

La lettera prosegue:

” Non credere che io mi senta meglio di Emma perché la sua mamma non va a fare le notti, ma queste sere mi sento così lontano da te perché la mattina mi sveglio e vorrei farlo dandoti tanti baci. Purtroppo non posso, devo starti lontano”.

E la bimba aggiunge:

“Quando sei a casa non posso starti vicino, ma devo mettermi in stanza e fare finta che tu non ci sia. Il mondo sta soffrendo per questo Coronavirus e anche tu con i tuoi colleghi. Nonostante tutto sei una guerriera, mamma. Sei forte e coraggiosa. Quando tutto questo finalmente sarà finito, io ti riempirò di baci. Ti voglio tanto bene mamma e ricordarti che questo non è colpa tua. Sei un’eroina!”.

Tutto il pubblico era palesemente commosso. Questa è l’ennesima prova di quanto l’amore di una figlia non viene scalfito da nulla, nemmeno un’emergenza di tali dimensioni. La puntata si è conclusa con un caldo saluto della conduttrice a Irene, con l’augurio che mamma e figlia possano presto stare insieme per tanto tanto tempo.