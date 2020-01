Barbara D’Urso, spunta una foto da quando aveva 20 anni Barbara D'Urso, spunta a sorpresa una foto da quando la conduttrice aveva 20 anni; la somiglianza c'è ma è non così lampante

Barbara D’Urso ama sorprendere i suoi fan. Sul suo profilo Instagram è spuntata una foto da quando la conduttrice di Mediaset aveva 20 anni: bellissima, mora, capelli baciati dal sole e dal mare, sorriso smagliante, insomma, un’apparizione incantevole. L’avete riconosciuta?

Barbara d’Urso ha postato sul suo profilo Instagram una foto di quando aveva 20 anni: la somiglianza è sorprendente. La conduttrice di Mediaset sembra aver fatto un patto con il tempo: è uguale a oggi. Ricordiamoci che la presentatrice di Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live Non è la D’Urso ha 62 anni ed è più in forma che mai.

Spigliata, perennemente in movimento, attiva e determinata, Barbara D’Urso o la ami o la odi: non ci sono vie di mezzo. Ma anche chi le contesta la professionalità e la bravura non può fare a meno di ammettere che in questi 40 anni che sono passati da questa foto, Barbara D’Urso ne ha fatta di strada.

Ultimamente aveva postato una foto mentre si trovava a Dubai e lo scatto aveva sorpreso un po’ tutti: senza trucco, in riva al mare, la conduttrice sembra molto più giovane di quello che è. Sarà stata la luce giusta, sarà stata la vacanza o la bellezza di quei posti… ma c’è da dire che Barbara D’Urso è davvero in gran forma.

Per quanto riguarda lo scatto da ventenne, la sua bellezza è innegabile. I capelli scuri possono trarre in inganno ma ricordiamoci che Barbara D’Urso li ha portati per molto tempo così… solo ultimamente ha deciso di schiarirli e farli biondi.

Che dire… il tempo per lei ha deciso di fermarsi a qualche anno fa.

La conduttrice ha anche voluto scherzare un po’ sul fatto di essere sigle, postando un video e parlando seriamente di un fidanzato che poi si è rivelato ad essere Cristiano Malgioglio che si è prestato al gioco.