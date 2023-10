La gaffe sul proprio profilo social non passa inosservato e scatena le critiche social: ecco cos’è accaduto a Barbara D’Urso poco dopo il suo rientro in Italia

Barbara d’Urso, ha comunicato attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, il suo ritorno in Italia. La notizia inaspettata ha reso felici tutti i suoi fan e followers, ma qualcosa gli ha fatti sorridere particolarmente.

Precisamente, nel video realizzato tra casa sua e le strade milanesi, la conduttrice ha voluto sfoggiare il suo inglese. Oltre che la domanda che tutti si stanno facendo, riguardo un suo possibile ritorno in tv, a destare interesse è un particolare passaggio del video.

Oltre che la descrizione scritta in inglese, grammaticalmente errata, in un passaggio del video ha tirato a sé molte critiche. Questo perché la conduttrice ha attraversato la strada, sulle strisce pedonali, ma con il semaforo rosso.

Barbara D’Urso torna in Italia: La gaffe social non passa inosservata

La nota conduttrice, nonostante sia passato poco tempo dal suo ritorno in Italia, ha già attirato a se molte critiche. Questo perché, per festeggiare il suo ritorno ha voluto girare un video in cui sfoggia il suo inglese, in un viaggio tra casa sua e le strada di Milano.

Oltre che alla domanda che tutti si stanno facendo, riguardo ad un suo possibile ritorno in televisione, un particolare passaggio del video ha destato scalpore. Precisamente si nota come, mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali, il semaforo era rosso.

Ovviamente questo dettaglio non è assolutamente passato inosservato. Difatti, proprio sotto il post caricato su Instagram, molti utenti hanno sottolineato che: “Non si attraversa con il rosso”. E subito dopo, un fan della conduttrice ha voluto difenderla scrivendo: “Lei può”.

Ma nei commenti si presto scoperto un altro dettaglio. Molti, hanno fatto notare come i corsi d’inglese non sia stati molto utili. A prima vista, la descrizione allegata al video “i’m back home” non ha nulla di sbagliato, ma alcuni hanno notato come in realtà abbia subito una modifica.

Qualcuno, ha sottolineato come, poco prima, la scritta fosse “I’m come back home”. Alcuni suoi fan le hanno subito fatto notare l’errore grossolano, suggerendole la frase corretta. Alcuni utenti che hanno preso sul ridere l’errore le hanno commentato il posto dicendo: “Amo le lezioni di inglese utilissime! Venerazione totale”.

Il suo ritorno a Milano è stato festeggiato in totale privacy, difatti anche i figli hanno una forte riservatezza proprio come la madre. Assieme a degli amici, ha poi organizzato una cena in cui ognuno di loro aveva cucinato qualcosa.