Barbara D’Urso torna in Italia per un nuovo lavoro: ecco che cosa farà

Dopo essersi trasferita a Londra per un periodo molto breve, Barbara D’Urso fa finalmente ritorno in Italia. La celebre conduttore ha fatto sapere a tutti i suoi fan di essere impegnata con un lavoro tutto nuovo. Di che cosa si tratta? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Non ci sono dubbi: Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e stimate dal pubblico italiano. Nel corso dell’ultimo periodo, la donna era finita al centro di numerose chiacchiere per via del suo addio a Pomeriggio Cinque. Pertanto, Mediaset non ha riconfermato la sua presenza al timone della conduzione del format in onda su Canale Cinque.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Alla luce di questo, Carmelita aveva deciso di prendersi una pausa e aveva colto l’occasione per volare fino a Londra dove è rimasta per un breve periodo di tempo. Per la maggior parte della durata del viaggio, la conduttrice ha mostrato a tutti i suoi fan i posti visitati e la compagnia con cui ha trascorso il tempo.

Tuttavia, adesso la sua permanenza nella capitale d’Inghilterra è terminata. Pertanto, sta tornando in Italia per lavorare ad un progetto tutto nuovo. A diffondere l’annuncio sui social è stata lei stessa, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono le parole scritte a corredo della didascalia:

Ed a proposito. Quando tornerò in Italia… Cominciamo così! E non solo.

Successivamente, la D’Urso ha condiviso una locandina dello spettacolo teatrale “Taxi a due piazze”. Dunque, la conduttrice sarà la protagonista di tale evento a partire dal tre novembre nei teatri italiani. Nel frattempo, sul web circolano indiscrezioni in merito ad un suo presunto ritorno in televisione. Nel dettaglio, secondo quanto riferito da Antonio Ricci, la donna potrà svelare la verità a partire da gennaio 2024.