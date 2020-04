View this post on Instagram

Un padre separato scopre di essere affetto da una grave malattia degenerativa che non gli lascerà molto tempo da vivere. Per questo chiede il collocamento presso di sé dei due figli di 11 e 7 anni per godere il più possibile della loro presenza. Ma la ex moglie non è d'accordo. I bambini non possono essere traumatizzati dalla lenta agonia del padre. I figli devono restare con lei e il padre potrà continuare a vederli nelle modalità stabilite con la sentenza di separazione. In diretta su Canale 5