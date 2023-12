Barbara Rossi si è sposata per la terza volta: ecco chi è il marito 11 anni più giovane

Dopo aver archiviato in modo definitivo esperienze d’amore deludenti, Barbara Rossi si è sposata per la terza volta. La celebre attrice ha sposato il suo compagno Simone Fratini il quale è undici anni più giovane di lei. Scopriamo insieme tutti i dettagli del matrimonio.

Dopo ben sei lunghi anni di amore, Barbara Rossi è finalmente convolata a nozze con Simone Fratini. Il celebre imprenditore nel campo della bellezza e la nota attrice hanno undici anni di differenza ma questo non ha ostacolato il loro sogno d’amore.

Infatti, domenica 10 dicembre 2023, la coppia ha detto il fatidico sì. La celebrazione del matrimonio è avvenuta a Montevarchi, in provincia di Arezzo. A officiare il rito è stata la sindaca del comune, Silvia Chiassai la quale ha pubblicato una foto sul suo profilo Facebook con scritto:

È stato un grande piacere celebrare l’unione tra due persone veramente speciali. Un momento di grandi emozioni, vere e profonde. Auguro agli sposi di continuare a guardarsi negli occhi con la stessa felicità, per il resto della vita.

Barbara Rossi e Simone Fratini si sono sposati con rito civile nella terra d’origine di lui. Al matrimonio erano presenti amici e parenti più stretti. Dopo ben sei anni trascorsi insieme, la coppia ha deciso di fare il passo importante, ovvero ufficializzare la loro unione.

Barbara Rossi: come ha conosciuto Simone Fratini

Ma come si sono conosciuti Barbara e Simone? A soddisfare i più curiosi ci ha pensato la stessa attrice per la quale è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Infatti la donna si era recata nell’azienda dell’imprenditore che si occupa di prodotti per capelli quando all’improvviso si sono innamorati. Queste erano state le sue parole in occasione di una precedente intervista: