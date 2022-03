Nel corso della puntata della semifinale del GF Vip non potevano mancare colpi di scena, litigi e confronti accesi. Si è tornati sulla presunta storia nata tra Jessica e Barù. Il loro rapporto ha subìto una battuta d’arresto. La principessa, la volta scorsa, aveva palesato dei dubbi su Barù.

Si era ipotizzato un’avvicinamento dell’uomo alla Selassié solo per garantirsi un posto in finale. Si mandano in onda delle clip in cui Barù esprime tutto il suo disappunto per tali affermazioni. Il gieffino pare abbia reagito davvero molto male, arrivando ad esprimere anche dei pareri particolarmente pungenti nei confronti della ragazza.

Parole forti, che arrivano dirette e feriscono Jessica tanto da farla scoppiare a piangere in diretta. “Siamo tutti figli di giardinieri che si fanno le principesse” questa la frase con cui si concludono i filmati contenenti le dichiarazioni di Barù. Il gieffino è esageratamente infastidito dalle accuse di Jessica. Così tanto da sentirsi in diritto di attaccarla in questo modo.

Fonte studio GF Vip

Questo atteggiamento delude tantissimo la ragazza, che commenta così: “Sono molto delusa, a parte dire che sei stato uno stratega non ti ho mai offeso come hai fatto tu con me. Non mi piace il fatto che da quando hai sentito quel mio confessionale sei diventato freddo distaccato, dai e togli tutto tu, sinceramente ci sono rimasta un po’”.

Alfonso Signorini cerca di indagare e alla domanda: “Jessica sei delusa perché ti sei innamorata di Barù?” lei risponde: “Stamattina gli ho voluto parlare perché io ci tengo a lui. Sicuramente mi sono illusa, vedere tutto questo mi fa male”.

Il Vippone tenta di giustificarsi e spiega che: “Volevo capire chi avevo davanti, provo un affetto per lei, le voglio bene, ci tengo tanto sennò non me la sarei presa, non le avrei fatto delle domande”.

Signorini chiede al gieffino se ha intenzione di frequentare la principessa anche fuori dal reality e lui replica così: “Come amici, non lo so cosa succederà. Possiamo stare tranquilli? Io davvero non so chi è”. La principessa, però, non sembra essere più tanto convinta.