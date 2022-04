Barù e Jessica Selassiè sono stati due protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. In molti hanno sperato in una love story tra i due ma al termine del reality ognuno è andato per la propria strada.

Barù in particolare è stato quello meno convinto di approfondire la conoscenza con Jessica. E Jessica probabilmente delusa ad un certo punto ha anche smesso di seguire il food blogger sui social. Nelle ultime ore però c’è stata una novità: Jessica è tornata a seguire Barù su Instagram. Una notizia che ha fatto ben sperare i fan della coppia.

Peccato che Barù spulciando i suoi movimenti sui social è apparso molto vicino ad una nota presentatrice sua ex fiamma commentandogli le foto e apparendo anche nelle sue storie. In molti sospettano che ci sia del tenero.

Stiamo parlando di Victoria Cabello che ha pubblicato alcune storie in cui si vede in compagnia di Barù. Il food blogger prima ha scherzato con il cane della Cabello poi è intervenuto consigliando alla presentatrice di partecipare al GF Vip.

Fonte: web

”Te lo consiglio, si sta benissimo.” – ha detto Barù. La Cabello ha risposto: ”Ma, infatti, anche secondo me un bagno da dividere in 35 persone e gente che perde extension manco fosse la muta primaverile di un pastore tedesco é un’esperienza che ‘thanks but no thanks’. Adoro la tua ironia, Barù”.

Successivamente sulla sua esperienza a Pechino Express Victoria ha detto: ”Cosa direbbero i miei ex della mia esperienza a Pechino Express? Maurizio Cattelan, che nella vita avrebbe voluto fare l’autore TV, mi vedrà come una performer che lancia messaggi dirompenti. Marco Balich, specialista del ‘ciao come sto’, direbbe ‘brava’ e poi userebbe la parola ‘Pechino’ per parlarmi della sua prossima cerimonia olimpica. Andrea Rosso si gaserebbe per lo styling, definendo il mood: ‘unfuckable’. E Barù, sulla cui ferma eterosessualità vorrei rassicurare tutti, si limiterebbe a: ‘Mi dicono che da quelle parti si mangi divinamente”’ – le sue parole.

Evidente che i due siano in ottimi rapporti, bisognerà vedere i prossimi sviluppi.