Un altro lutto incombe nella casa del Grande Fratello VIP, questa volta si tratta della nonna di Barù. Il concorrente, tra gli ultimi entrati, ha ancora una personalità difficile da interpretare e in questo momento di dolore, a differenza dei suoi compagni, ha avuto una reazione particolare.

A comunicargli la perdita della nonna sono stati gli autori in privato, com’è stato anche per Alessandro Basciano quando ha perso il nonno.

Tuttavia, a differenza del giovane, Barù ha deciso di rivelarlo solo ad alcune persone. Tra queste c’è Soleil Sorge a cui ha dichiarato:

Questo è perché mi vedevi giù di morale. Sai sono triste per questo motivo qui, adesso lo sai. […] Tranquilla è tutto ok, lei era malata, sono triste ovviamente, sai che ero molto legato a lei. Però no, non voglio dirlo a tutti perché non mi piacciono le finte, sai quelle cose che poi succedono in questi casi, quindi preferisco non dirlo per adesso. – ha concluso Barù parlando del lutto – Sì l’ho saputo, ma tranquilla per me, grazie davvero comunque.