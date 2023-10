Beatrice e Giuseppe, scatta la discussione al Grande Fratello: Garibaldi geloso di Massimiliano

Il Grande Fratello non smette di nutrire le pagine del gossip italiano. Difatti, una lite completamente inaspettata ha acceso la casa più spiata d’Italia. Nessuno si aspettava uno scontro furioso tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi.

A quanto pare, il motivo principale del litigio tra il bidello calabrese e la nota attrice, è la forte gelosia di Giuseppe per colpa di Massimiliano Varrese. Sicuramente, una lite che ha dell’assurdo, sia dagli altri concorrenti che dai telespettatori.

E quando molti credevano che fosse una messa in scena, sono stati fortemente smentiti. Giuseppe Garibaldi vede l’attore Massimiliano Varrese come un vero e proprio nemico giurato per Beatrice Luzzi.

Beatrice e Giuseppe, scatta la discussione al GF: Garibaldi geloso di Massimiliano

Ma da cosa è scaturito questo scontro? È presto spiegato. A quanto pare tutto è nato da un gioco in cui, Beatrice per punizione, ha imposto a Massimiliano di rispondere ad una specifica domanda: “Con chi dormiresti, solo dormire, nella casa del GF?”.

A questa domanda, Varrese ha prontamente risposto facendo il suo nome, ovviamente non è mancata la replica dell’attrice: “Lo sapevo”. Questo piccolo siparietto, che avrebbe dovuto essere divertente, ha fatto infuriare Garibaldi.

Garibaldi, ha subito tuonato contro l’attrice dicendole: “Sei stata tu ad andare a fare la domanda a lui? Non potevi farla a qualcun altro? Ci sono altre venti persone“. Beatrice ha comunque trovato modo di rispondergli.

“Lui mi risponde così e la colpa è mia? Lui lo giustifichi e a me no? Ma perché mi stai facendo questa sceneggiata? Dopo che gli ho fatto questa domanda ho scoperto la risposta e gli ho detto che è stato onesto”.

Giuseppe ha poi concluso: “Tu l’hai baciato, gli hai fatto la domanda del letto… e che ca**o“. successivamente, la discussione si è spostata dal magazzino al giardino. Ma non si hanno scene di quel momento poiché la regia ha voluto censurare la scena, così da poter mostrare tutto durante la prossima puntata.