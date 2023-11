Durante la puntata di ieri del Grande Fratello, non sono di certo mancate le discussioni. Ma questa volta non è stata causata da un concorrente, bensì dal conduttore stesso, a causa di una battuta non capita.

La puntata è stata aperta da Alfonso Signorini che ha voluto parlare dell’avvicinamento inaspettato tra l’attore Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi, reduci da un forte litigio in cui non si sono risparmiati.

Successivamente, sempre con protagonista Beatrice, ha voluto dedicare ampio tempo al rapporto ormai rovinatosi completamente con Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo è stato ripreso in maniera dura dal conduttore stesso.

Beatrice Luzzi, la rabbia in diretta dopo la battuta di Alfonso Signorini

Questo perché Giuseppe si era espresso in maniera davvero poco elegante nei confronti, facendo delle rivelazioni infelici, di Beatrice. Signorini ha voluto rivolgersi direttamente alla concorrente, chiedendole cosa intende con l’affermazione “Anima Primitiva”.

“Cosa intendi quando dici che lui ha un’anima primitiva? Mi interessa questa cosa…”, a questa domanda, Luzzi ha risposto, domandando se si ricordasse la sua risposta data a Giuseppe quando, quest’ultimo si dichiarò a lei.

E Signorini non ha perso tempo nel risponderle, con una battuta davvero infelice: “So bene cosa ti piace Luzzi”, lasciando tutti atterriti. Ovviamente Beatrice non poteva fare altro che storcere il naso dopo questa uscita del conduttore.

Ma non facendosi prendere dal panico, Beatrice ha subito risposto a tono ad Alfonso: “Non so se posso andare avanti, se questo è il piano diciamo faccio un passo indietro…”. Alfonso, ha poi notato Fiordaliso ridere al quale ha chiesto il motivo.

Fiordaliso ha così risposto: “Io ho riso semplicemente alla tua battuta Alfonso. Non so se posso…” e Signorini l’ha subito rimproverata, dicendole: “No, non puoi…”. Inoltre, anche i social si sono fin da subito lamentati con l’affermazione detta dallo stesso Signorini.

Sono stati scritti molti post contro la conduzione e la battuta fatta, ad esempio: “La battuta di Signorini a Beatrice è forse peggio delle schifezze che le hanno detto gli altri in casa!”. Sono molti i post in cui, viene anche chiesto a Pier Silvio Berlusconi di intervenire.