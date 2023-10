Il Grande Fratello non sta ottenendo lo share che Mediaset e Alfonso Signorini pensavano tanto da toccare la possibilità di una chiusura anticipata. Tra i pochi personaggi in grado di far parlare di sé abbiamo senza ombra di dubbio Beatrice Luzzi.

Quest’ultima sempre al centro di continue polemiche, critiche e discussioni, sembrerebbe svelare dettagli inaspettati durante il classico daytime e le prime serate. Questa volta a tirare fuori un’indiscrezione ed un possibile e sorprendente flirt insieme a lei sarebbe Alfonso Signorini.

È proprio il conduttore all’interno del suo settimanale Chi Magazine, ha spiegato con quale attore Hollywoodiano la famosa attrice abbia avuto una breve storia d’amore. Un’indiscrezione che ha lasciato sorpresi social e telespettatori a casa che, non avrebbero mai pensato di vedere Beatrice accanto a lui. Ecco di chi stiamo parlando!

Beatrice Luzzi prima del GF: Il flirt con il famoso e amato attore di Hollywood

Alfonso Signorini ha così svelato all’interno del settimanale Chi il nome del noto attore ovvero il celebre Gerard Butler. Inoltre, lo stesso conduttore ha poi pubblicato una serie di foto in cui lo stesso Gerard è in dolce compagnia dell’attuale concorrente del GF, Beatrice Luzzi.

All’interno delle foto si possono vedere i due volti noti mentre si abbracciano e si lasciando andare ad effusioni pubbliche. Lo stesso giornale ha poi specificato: “I due si incontrano allora quasi per caso, incrociano gli sguardi, scambiano due parole. Lui è magnetico, lei pure. Il bacio è la naturale conseguenza”.

Stiamo parlando del 2004 durante l’Ischia Global Fest in cui Beatrice e Gerard Butler si sono conosciuti per poi lasciarsi alla fine del periodo estivo. Successivamente i due sono rimasti in contatto per un paio di mesi fino ad allontanarsi definitivamente.

Anni dopo la concorrente ha trovato l’amore convolando a nozze mentre il divo di Hollywood ha ritrovato la gioia insieme all’attrice Chiara Conti. Siamo certe che nelle prossime dirette sarà proprio Alfonso ad approfondire queste nuove indiscrezioni.