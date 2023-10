Beatrice Luzzi è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più chiacchierati della nuova edizione del Grande Fratello. Quest’ultima infatti, particolarmente criticata dai suoi colleghi e inquilini, ha svelato di recente un dettaglio importantissimo.

È proprio l’attrice a rivelare inaspettatamente quale sia l’uomo che all’interno della casa le piace di più. Affermazioni che fin da subito hanno lasciato i coinquilini sorpresi ma ancor di più i telespettatori e tutto il popolo dei social.

Il tutto è avvenuto durante la diretta di lunedì sera 2 ottobre quando, è la stessa Beatrice ad ammettere come sia stata conquistata dal fascino del suo “collega”. In un primo momento aveva deciso di non svelarne l’identità, lasciando un alone di mistero intorno alle sue parole.

A distanza di qualche ora da quel momento però, la Luzzi ha svelato chi sarebbe il destinatario delle sue inaspettate attenzioni. Ecco di chi stiamo parlando.

Beatrice Luzzi senza freni al GF: Svelato il nome dell’uomo che le piace

Le supposizioni e il “toto nomi” su chi fosse il ragazzo che ha conquistato l’interesse di Beatrice è iniziato fin da subito. Il divertimento però, è durato davvero poco quando, la stessa attrice ha rivelato trattasi di Giuseppe Garibaldi.

Quest’ultima parlando con alcuni dei suoi coinquilini si è lasciata andare sull’identità del ragazzo che fin da subito ha conquistato il suo interesse. È la stessa Beatrice ad affermare: “Lo trovo un ragazzo molto generoso, coraggioso e con un bel fisico, sportivo. Poi effettivamente ho un debole per la Calabria”.

Massimiliano Varrese davanti alle sue affermazioni però, si è dimostrato particolarmente diffidente. L’attore è così convinto che la sua collega voglia solamente creare dinamiche per rimanere al centro dell’attenzione davanti alle telecamere. Al termine ha concluso affermato: “Quella donna non fan nulla per nulla” ha affermato l’attore trovando l’approvazione di migliaia di telespettatori.

Allo stesso tempo però, molti utenti social trovano Beatrice una concorrente perfetta per il programma e predisposta a dinamiche spinose.