Dopo molti anni di silenzio, all’interno della casa del Grande Fratello si è venuta a scoprire una verità molto interessante. Stiamo parlando del motivo che ha spinto l’attrice Beatrice Luzzi, ad abbandonare il cast di “Vivere”.

La soap in questione è quella che ha permesso all’attrice di diventare un volto noto della televisione italiana. A rivelare cosa ha spinto Beatrice ad allontanarsi, lo ha rivelato Gabriele Lazzaro.

Durante un’intervista che ha rilasciato a Novella 2000. intanto Beatrice, papabile candidata per la finale e magari, per vincere il programma ha voluto esprimere il suo durissimo pensiero riguardo la situazione di Heidi.

Beatrice Luzzi, svelato il motivo per il quale ha lasciato Vivere: “La scelta fu sua”

Subito dopo l’uscita dalla casa di Heidi, l’attrice Beatrice Luzzi ha deciso di rivolgersi ai coinquilini in questo modo: “Abbiamo una responsabilità enorme. È passato questo messaggio: una ragazza che non ha fatto nulla, il padre imbufalito, ingelosito, infastidito, viene e se la porta via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni”.

Ma torniamo all’argomento principale di questo articolo, riguardo a Beatrice, Gabriele Lazzaro ha voluto confessare tutta la verità: “Sono intervenuto contro le dichiarazioni di Adriana Volpe, che ho trovato fuori luogo. Il tutto finalizzato a mettere in discussione la veridicità delle parole di Bea circa il suo addio a “Vivere”. Ero nel cast, ho cognizione di causa e so quello che dico”.

Ha poi concluso dicendo: “Confermo che ha scelto di sua iniziativa di lasciare la soap, stanca dell’energia che le lasciava addosso un personaggio forte e discutibile come quello di Eva. Un personaggio “cattivo” ma in costume (come Lucrezia in “Elisa di Rivombrosa”, ndr). Sarebbe stato sicuramente meno compromettente per Bea, perché storicamente meno legato alla realtà”.

Questo metterebbe fine alle tante dicerie in merito all’abbandono di Beatrice Luzzi all’interno della fiction Vivere che, nelle ultime settimane aveva particolarmente fatto discutere.