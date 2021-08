Un fine vacanza da dimenticare per Beatrice Valli, Marco Fantini e i loro tre figli. L’influencer uscita da Uomini e Donne e il suo compagno sono risultati positivi al Coronavirus.

A darne la notizia è stata la donna in persona che si trova a Forte dei Marmi, in Toscana stavano trascorrendo gli ultimi giorni insieme ai bambini prima di far ritorno a Milano. Sui social ha spiegato:

Sono positivi anche i bimbi, ma quello che sta un po’ peggio è Marco, che non è molto in forma, ma ha già iniziato una cura. Marco non stava bene da qualche giorno, ma di lì a breve avremmo fatto il tampone quindi ero tranquilla. Purtroppo siamo risultati tutti positivi. Le vacanze penso che le finiremo in casa, avevamo gli ultimi 15 giorni ma non credo che il Covid sparirà nel frattempo.

Anche questa volta non sono però mancate le polemiche, i fan le hanno infatti recriminato il fatto di non essersi ancora vaccinata, ma Beatrice Valli ha chiaramente spiegato: