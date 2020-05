Beatrice valli dopo la visita della figlia: “problemi alla lingua, sono quasi svenuta”

Beatrice Valli e Maro Fantini sono di nuovo diventati genitori: qualche giorno fa è nata infatti la piccola Azzurra, solo oggi però la mamma ha spiegato che la piccola ha un piccolo problema alla lingua che potrebbe essere risolto con un intervento chirurgico.

Fortunatamente non si tratta di nulla di così grave, ovviamente però come tutte le neo-mamme, anche Beatrice Valli si è preoccupato per la bimba, tanto che ha confessato che alla visita è quasi svenuta:

“Ieri abbiamo fatto la prima visita ed è cresciuta benissimo. Come sapere la allatto al seno… è perfetta! L’unica cosa è che mi hanno detto che ha il filetto della lingua corto e quindi volevano tagliarglielo. Io ero già quasi svenuta! Ho chiamato Marco e gli ho detto di venire qua perché io non so se psicologicamente riesco a vedere la dottoressa che taglia”.

La ragazza ha spiegato che tra qualche giorno sapranno se sarà necessario o meno intervenire, è un problema molto frequente nei bambini, e non dovrebbe destare alcuna preoccupazione:

“La dottoressa ha detto che è una cosa che succede a moltissimi bambini e il filetto della lingua viene tagliato subito dopo esser nati. Potrebbe essere tagliato entro due settimane. Non me lo avevano detto in ospedale forse perché non era una cosa così grave. […] Ieri la visita è stata traumatica perché le volevano tagliare subito il filetto”.

A parte questo piccolo problema, la bambina e i genitori godono di ottima salute, il parto è andato benissimo e anche il periodo post-partum prosegue benissimo. La ragazza ha parlato anche dei chili che ha perso dopo la gravidanza:

“Ho perso circa 7,5 kg dopo il parto. Ne ho ancora una decina.” riferendosi alla bambina poi prosegue “Stamattina ero un po’ in coma vista la nottata. Devo dire che è abbastanza brava, Azzurra, adesso è lì che dorme. Si sveglia ogni tre ore, tre ore e mezza”