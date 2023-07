Bebe Rexha, amore finito? Lei pubblica i messaggi del fidanzato dove dice che la trova ingrassata

Problemi per Bebe Rexha, cantante americana molto popolare. La ragazza è fidanzata dal 2020 con il direttore della fotografia Keyan Safyari ma a quanto pare tra i due c’è in atto una crisi. Non chiaro se stanno ancora insieme oppure no.

Secondo quanto pubblicato da lei su Instagram sembrerebbe di no. Il motivo della rottura? il fisico di Bebe che secondo il fidanzato sarebbe lievitato nell’ultimo periodo.

Bebe ha pubblicato su Instagram gli screenshot di alcuni messaggi che Keyan gli ha inviato. L’uomo cerca di chiarire e giustificare quanto detto.

A quanto pare nel corso di una conversazione Keyan avrebbe detto a Bebe di essere ingrassata e di vederla con un viso più paffuto. Parole che non sono piaciute per nulla alla cantante, evidentemente sofferente con il suo corpo.

Una lite incredibile tanto che si sospetta che i due si siano lasciati. “Ehi. Non ho mai detto che non eri bella e non ho mai detto che non ti amavo. Infatti ho detto quanto sei bella e quanto ti ho amato. Ma ho sempre detto che sarei stato onesto con te e la tua faccia stava cambiando quindi ti ho detto che stava accadendo… quella era la conversazione che stavamo avendo e tu me lo hai chiesto» si legge nello screenshot, che prosegue: «Perché mi interessa, preferiresti che ti mentissi? Hai preso 15 kg, ovviamente hai preso peso e la tua faccia è cambiata. Devo fingere che non sia successo e che vada bene? Dai, prendo 1 kg e tu mi chiami paffuto e grasso. Non significa che non mi ami. Se stai cercando di trovare motivi per rompere ha senso… ma non è il vero motivo” – questo il contenuto del primo messaggio pubblicato dalla cantante sui social.

E poi ancora: “Se non sei soddisfatta di me/di te stessa/della vita e non vedi un futuro per noi allora va bene, è questo il motivo» prosegue il mittente del messaggio, «Non usare una cosa del genere per sfogare la tua rabbia, o l’ansia, o qualsiasi insicurezza che potresti avere. Sai che ti ho sempre trovata bella e ti ho amato, qualunque cosa accada. Penso che sia importante per te pensare alle cose e prenderne nota, parlare con un terapista e fare questa cosa del ritiro per arrivare alla radice del problema”.